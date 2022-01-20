20 Oca 2022 08:36
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News Code: 84620178
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Rusya ile bankacılık ilişkilerin kolaylaştırılması konusunda anlaşma sağlandı

Rusya ile bankacılık ilişkilerin kolaylaştırılması konusunda anlaşma sağlandı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Seyyid İhsan Handuzi, Rus meslektaşı varılan anlaşmalar içinde bankacılık ilişkilerin kolaylaştırılmasının da olduğunu bildirdi.

Hanzadi, Twitter hesabından Rus meslektaşı ile yaptığı görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ İranlı işadamları ile görüşme sonrası Rusya Ekonomi Bakanı ile 5 milyar dolarlık krediler çerçevesindeki projelerin hızlandırılması kpnusunda iyi bir anlaşmaya vardık, 3 santral, 2 transit ve demiryolu projesi ve bankacılık ilişkilerin kolaylaştırılması anlaşma çerçevesindedir.’’ dedi.

Moskova’da resmi temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi’ dün Cumhurbaşkanı Veladimir Putin ile görüştü.

Reyisi’nin bugün Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Duma’da bir konuşma yapacağı beklenmektedir.

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