İranlı kayakçılar Olimpiyat kotasını kazandı

Kış Olimpiyatları eleme müsabakaları sonunda en iyi puan fiziğine (dünya puanı) sahip olan Hüseyin Save Şimşeki, Kış Olimpiyatları'nda erkekler alp disiplini kayak temsilcisi olarak seçilmeyi başardı. Save Şimşekiden önce, Atife Ahmedi bayanlar alp disiplininde, Settar Seyd ise kayaklı koşu bölümünde birer kota kazanmıştı.

Save Şimşeki daha önce birkaç Kış Olimpiyatına katılmış ve 2014'te İran'ı temsil etmişti.

2022 Kış Olimpiyatları 6 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak. İran, Olimpiyatlar ve Paralimpik olmak üzere iki bölümde oyunlara sporcu gönderecek.

6 Paralimpik sporcunun da oyunlara gönderilmesi planlanıyor.