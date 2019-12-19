İranlı kayakçı Erzuzum’da gümüş madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 70 sporcunun katıldığı yarışların üçüncü gününde kayakçılar dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Erkeklerde Luka Tiriel Abramovic, Türkiye’den birinci, Porya Savehshemshaki, İran’dan ikinci ve Asterios Bakas, Yunanistan’dan 3. Oldu.
Kadınlar kategorisinde, Sıla Kara birinci, Özlem Çarıkçıoğlu ikinci ve Ayşe Durlu üçüncü oldu.
Büyük slalom kategorisindeki yarışlarda İranlı sporcu Sadaf Savehshemshaki start çizgisinden çıktıktan bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.
Alanda bulunan sağlık görevlilerince müdahale edilen İranlı milli sporcu Sadaf'ın kolunu incittiği belirlendi.
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2012
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