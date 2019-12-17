İranlı kayakçılar Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda 4 madalya kazandı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası yarışları düzenlenmektedir. Bu yarışmaların ilk gününde İranlı kayakçılar toplam 4 gümüş ve bronz madalya kazandı.

Erkekler dalında Türk kayakçı birinici olurken, İranlı kayakçılar Behnam Kiyaşimşeki ile Murtaza Caferi sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Küçük slalom kategorisinde kadınlar dalında Türk kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu birinci oldu. Ardından İranlı kadın kayakçılar Atife Ahmedi ve Sedef Şimşeki sırasıya ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaların ilk gününde Türkiye, İran, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, Emenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele verdi.

4 gün boyunca devam edecek müsabakanın ilk 2 günü slolam, son 2 günü ise büyük slolam olarak yapılacak.