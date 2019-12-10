İranlı kayakçılar 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak

2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 2 İranlı kayakçı Roksana Saveşimşeki ile Ali Kelhor'un katılacağı duyuruldu.

Bu iki kayakçı eleme maçlarında başarılı performans göstererek, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazandı.

Dizin Uluslararası Kayak Merkezi'nde yapılan Gençlik Kış Olimpiyatları Elemelerinde kadınlar kategorisinde, Roksana Saveşimşeki birinci olarak, erkekler kategorisinde yarışan Ali Kelhor da takımın antrenörü ve teknik komitesinin görüşü ile Gençlik Kış Olimpiyatları'nda katılma hakkını elde etti.