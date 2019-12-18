İranlı kadın kayakçı Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda altın madalya kazandı

9 ülkenin katılımıyla Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası Erzurum’da düzenlenmektedir

Yarışmaların ikinci gününde kadınlar dalında Atife Ahmedi altın, Türk kayakçı Sıla Kara ve yine İranlı kadın kayakçı Füruğ Abbasi sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazandı.

Erkekler dalında Hırvat asıllı Türk Kayakçı Tiriel Luka Abramoviç altın madalya kazanırken, iki İranlı kayakçı Murtaza Caferi ve Puriya Saveşimşeki sırasıyla gümüş ve bronz madalya elde etti.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası yarışları düzenlenmektedir. Bu yarışmaların ilk gününde İranlı kayakçılar toplam 4 gümüş ve bronz madalya kazandı. Bu yarışmaların ilk gününde İranlı kayakçılar toplam 4 gümüş ve bronz madalya kazandı.

Erkekler dalında Türk kayakçı birinici olurken, İranlı kayakçılar Behnam Kiyaşimşeki ile Murtaza Caferi sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Küçük slalom kategorisinde kadınlar dalında Türk kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu birinci oldu. Ardından İranlı kadın kayakçılar Atife Ahmedi ve Sedef Şimşeki sırasıya ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaların ilk gününde Türkiye, İran, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, Emenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele verdi.

4 gün boyunca devam edecek müsabakanın ilk 2 günü slolam, son 2 günü ise büyük slolam olarak yapılacak.

İranlı kayakçılar bu yarışmaların ikinci gününde şimdiye kadar 8 renkli madalya kazandı.