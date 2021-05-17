Filistin'in haklarını uygulamak küresel bir sorumluluktur

Düzenlediği basın açıklamasında açıklamalarda bulunan Hatipzade, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik vahşice saldırılarını kınayarak, Siyonist rejimin savunmasız Filistin halkına yönelik vahşicesine saldırılarına yeniden başladığını ve bu saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde insani ve uluslararası hukuk ihlallerinin açık bir işareti olarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin şehit edilmesini ve çok sayıda konut ve evin yıkılmasını şiddetle kınadı.

Batı ülkelerinin acımasız desteği sayesinde, İsrail saldırganlığında bir artışa tanık olduklarının altını çizen Hatipzade, 'Tüm haklarını geri kazanmak için mücadele eden Filistin halkı, doğuştan ve doğal olarak kendini savunma hakkına sahiptir. Dayanıklı Filistin milleti tüm haklarına kavuştuğu ve tüm Filistin topraklarında egemenliğini elde ettiği sürece, bu rejimin saldırganlığına ve işgaline karşı koymanın tek yolu meşru direniştir' diye konuştu.

Filistin haklarının yaşama geçirilmesinin sadece bir Arap-İslam meselesi değil, küresel bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Hatipzade, ' İran İslam Cumhuriyeti, İslam ulusları ve mazlumların yanında yer alan tüm özgür halklarla birlilkte kahraman Filistin halkının yanındadır ve hükümetleri ve sorumlu uluslararası örgütleri saldırgana karşı kabul edilemez tarafsızlıklarını sona erdirmeye çağırmaktadır' diye belirtti.

Hatipzade, 'Müslüman milletleri, örgütleri ve hükümetleri, özellikle de İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Siyonist ordunun apaçık saldırılarına ve terörist eylemlerine karşı birleşik bir cephede Filistin'in ezilen ve savunmasız halkının yanında durmaya çağırıyoruz. İran, Kudüs'teki işgalci rejimin suç dolu eylemlerinin insanlık suçu olduğuna ve soykırım ve insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyor' diye ekledi.

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