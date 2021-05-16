Filistin, İslam ümmetinin en önemli ve yaşayan ortak meselesidir

Ramazan Bayramı'nı Türkiye devleti ve milletine tebrik eden Ruhani, 'Özellikle İran ve Türkiye, bölgedeki iki önemli ve etkili ülke olarak, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların kapasitesi de dahil olmak üzere mevcut tüm kaynakları kullanarak Siyonist rejiminin halka saldırmalarına ve yaptığı suçlara karşı koymak için çalışmalılar'dedi.

Ruhani, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere bölgesel krizlerini çözmek için pozisyonları paylaşma ve Tahran-Ankara işbirliğini güçlendirme ihtiyacını da vurgulayarak'Bu işbirliklerin Astane gidişatları görüşmeleri şeklinde sürdürülmesi, krizlerin çözümünün hızlandırılmasına yardımcı olabilir' dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İran-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği işbirliği belgelerinin imzalanmasıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine değinerek, 'bankacılık işbirliğinin kolaylaştırılması ve tam kapasite ile iki ülkeninsınır faaliyetleri da dahil olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına tanık olabiliriz'diye belirtti

Ruhani ayrıca, bu tehlikeli pandeminin üstesinden gelmek için iki ülke arasında işbirliği ihtiyacına ve deneyimlerin paylaşılmasına vurgu yaparak, korona virüs salgını ile ilgili İran ve Türkiye'deki duruma ve İran'ın hastalığın dördüncü dalgasını kontrol altına almadaki başarılarına atıfta bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu telefon görüşmesinde İran devleti ile halkını Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik ederek, 'Ne yazık ki, bugünlerde işgal altındaki Filistin'de İsrail'in cinayetleri ve acımasız saldırılarıyla karşı karşıyayız ki bu çok endişe verici ve talihsiz bir durumdur'dedi.

Erdoğan,'Uluslararası toplum bu küstah saldırılara sert ve caydırıcı bir şekilde tepki vermeli ve İslam dünyasının bu konuda ortak bir hak ve davranışta bulunması gerekmektedir'dedi.

Erdoğan, İslam Konferansı Teşkilatı Yürütme Kurulu'nun bugünkü olağanüstü toplantısına atıfta bulunarak, bu acımasız cinayetlerin sona erdirilmesi için toplantıda uygun bir karar alınmasını umduğunu ifade etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun son toplantısına da atıfta bulunarak iki dost ve komşu ülke olarak Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesine vurgu yaptı ve yakın gelecekte iki ülke arasında işbirliğini genişletmek için stratejik işbirliği toplantısı yapılmasını umduğunu ifade etti.