17 May 2021 12:59
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News Code: 84332222
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Hamas Siyasi Büro Başkanı:

İran, Filistin ve Kutsal Kudüs davasına destek konusunda önde gelen ülkelerden biridir

İran, Filistin ve Kutsal Kudüs davasına destek konusunda önde gelen ülkelerden biridir

Tahran, İRNA- Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i destekleme tutumuna övgüde bulunarak, 'İran İslam Cumhuriyeti, Filistin ve Kudüs davasını destekleme konusunda önde gelen ülkelerden biridir' dedi.

İslami Uyanış Meclisi Genel Sekreteri Ali Ekber Vilayati ile telefonda görüşen Haniye, 'Direniş kahramanlık sembolü ve Kudüs, kutsallığın ve saflığın sembolüdür. Kutsallık ve kahramanlık burada yan yanadır. Allah'a hamd olsun Filistin halkı her yerde birleşmiş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek tüm Filistinlilerin birliğiyle devam ediyor' diye belirtti.

Haniye, 'Yüce Lider'e selamlarımızı iletin ve Allah'tan İslam'ın tüm şehitleri, İran ve özellikle şehit General Süleymani'ye inayet eylemesini istiyoruz' diye ekledi.

Vilayati de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Şerefli Filistin halkı, işgalci Siyonist rejimin cinayetlerine karşı çeyrek asırdan fazla bir süredir direnmiş, bunlarla savaşmış ve şehit olmuş ve İslami uyanışının bayrak taşıyıcısı olduklarını göstermişlerdir' dedi.

Vilayeti, 'Ayetullah Hamanei, İslam dünyasının en önemli meselesi olarak Filistin halkına tam desteğini her zaman vurgulamıştır ve İran İslam Cumhuriyeti, geçen 40 yılda bu doğru yolda bir an için şüphe duymamış ve Filistin'e desteğini sürdürmüştür' diye konuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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