İslami ülkeleri dışişleri bakanları İsrail'in cinayetlerine son verilmesi çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, Siyonist rejimin cinayetleri ve Filistin'deki son olaylar üzerine düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları'nın sanal acil toplantısına katıldı.

Birkaç saat önce, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin dışişleri bakanları, Filistin halkının desteğini ve Filistin'deki Siyonist rejimin suçlarına son verilmesi ihtiyacını duydukları bir web semineri düzenlediler.

Daha önce, Beyrut'ta Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile yaptığı telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı, İran'ın Filistin halkına desteğini ve direnişini vurguladı.