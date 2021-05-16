Siyonist apartheid rejimine karşı kurumsallaşmış bir kampanya oluşturmalıyız

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları'nın Siyonist rejimin cinayetleri ve son gelişmeler hakkında düzenlediği çevrim içi acil toplantısında konuşan Zarif, 'İşgal altındaki Filistin'deki kardeşlerimize karşı Siyonistlerin en iğrenç cinayetlerini işlediklerine tanık olmaktayız. Bu toplantıyı zamanında ayarladığınız için teşekkür ediyorum' diye belirtti.

Zarif konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Masum erkekler, kadınlar ve çocuklar, en ölümcül ve en gelişmiş savaş silahları tarafından katlediliyor. Ev sakinleri mahsur kalırken evler yıkılıyor. Gazze'nin altyapısından geriye kalan her şey - elektrik ve su dahil - neredeyse yok edildi. Artık insan hakları, insancıl hukuk ve uluslararası hukukun ağır ve organize ihlalleriyle karşı karşıyayız.

Bugün Filistinli çocukların katliamı, sözde 'normalleşme'den sonra yapılmaktadır. Bu kriminal ve cani rejim, bu rejime karşı dostane hareketlerin yalnızca zulmünü artıracağını bir kez daha kanıtladı. İsrail'in ikiyüzlü hamlelerinin tek amacı, Müslümanları bölmek ve Filistin halkını izole etmektir.

Yanılmayalım. İsrail sadece direnişin dilini anlıyor ve Filistin halkı kendilerini savunma ve bu ırkçı rejimin zorbalığına karşı koyma hakkına sahip.

Bu barbarca eylemler, barışa giden tek barışçıl yolun yerlerinden edilmiş Filistinliler ve sığınmacılar da dahil olmak üzere tüm Filistinliler arasında referandum yapmak olduğunu bir kez daha kanıtladı'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish