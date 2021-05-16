250 İranlı milletvekilinden Kudüs'ü Şerif'teki Direniş Ekseni'ne destek

Milletvekillerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Siyonist rejimin cinayetleri ve bebekleri katletmesinin üzerinden neredeyse seksen yıl geçti, ancak İslam Devrimi'nin zaferi, çeşitli milletleri uyandırdı ve onları bu kanser hücresinin ortadan kaldırılması gerektiği noktaya götürdü.

İslami Şura Meclisi, diğer ülkelerle parlamento ilişkileri yoluyla gaddar Siyonist rejime karşı bölgesel ve uluslararası bir fikir birliği oluşturmaya ve Kutsal Kudüs'ü gaspçıların işgalinden kurtarmaya çalışacaktır.

Devrim Lideri'nin belirttiği gibi, Siyonist rejime karşı duran herkesi destekliyoruz. İran Parlamentosu Direni'şin hedeflerini ilerletme konusunda maddi veya manevi hiçbir imkandan vazgeçmemiş ve vazgeçmeyecektir.'

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