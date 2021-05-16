Zulüm ve saldırganlığa karşı savunma, Filistinlilerin vazgeçilmez hakkıdır

Filistin'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Tahtırevançı, 'Bu toplantının yapıldığı şu anlarda İsrail rejiminin vahşi güçleri, özellikle Filistin'de gerçek bir katliam gerçekleştiriyor. Gazze Şeridi'nde bugüne kadar şehit olan 58'i çocuk 34'ü kadın 192 kişi var' diye belirtti.

İsraillilerin savunmasız kadınları korkakça öldürdüklerini ifade eden Tahtırevançı, 'Bebekleri ve çocukları acımasızca öldürüyorlar; Birlikte aileleri acımasızca öldürmekteler; Kutsal yerlere utanmadan hakaret etmekte; Konut alanlarını, okulları ve sağlık tesislerini hunharcasına bombalamaktalar; çılgınca evleri yıkıyorlar ve tek kelimeyle, dört büyük uluslararası cinayeti aynı anda işlemektedirler' ifadesini kullandı.

'İsrail güçleri neden bu tür cinayetleri işliyor?' diye soran Tahtırevançı, 'Çünkü Filistinliler, Doğu Kudüs'ün Filistin mahallelerinde, Şeyh Cerrah ve Silvan'da ve diğer bölgelerde atalarından kalma topraklarını ele geçirmek isteyen İsrail güçlerine karşı seslerini yükseltti' diye konuştu.

Tahtırevançı, 'Nesillerdir yaşadıkları evlerinin yıkılmasını protesto ediyorlar. Evlerinden zorla tahliyelere direniyorlar ve Ramazan ayı boyunca İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslüman ibadet edenlere yönelik saldırısını protesto ediyorlar. Yanılmayın. Filistinliyseniz ve tecavüz, işgal ve baskı üzerine kurulu ırkçı ve apartheid rejimi altında Filistin'de yaşıyorsanız, bu tür eylemler en büyük günahlardır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish