İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 127 bine ualştı

Lari, son 24 saatte 351 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 75 bin 261'e yükseldiğini, 2 milyon 127 bin 192 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 5 bin 500 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 2 milyon 127 bin 192 kişinin hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

İran'da aşılamanın hızlanması ile korona vaka ve ölümlerinde azalma bekleniyor.

İran birçok defa ABD'yi korona hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi teçhizatın ülkeye ithal edilmesini engellediği için eleştirmiştir.

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