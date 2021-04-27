Sağlık Bakanı: Ulusal korona aşılamasının ikinci aşaması başladı

Tebriz'de düzenlenen ve 80 yaş ve üstü yaşlılar için öncelikli olarak sağlık dışındaki gruplarda koronaya karşı genel aşılamanın ikinci fazının başlangıcında konuşan Nemeki, 'Aşılama alanında birinci aşamayı yöneten herkese teşekkür ediyorum. Başlangıç ​​olmasına rağmen bazen benim için kabul edilemeyen sorunları ve gecikmeleri vardı, ama yine de yeni bir işti ve inişler ve çıkışlar olabilir' diye belirtti.

İster Covax mekanizması yoluyla ister yabancı şirketlerle aylardır yapılan sözleşmeler yoluyla aşı yaptırma konusunda yaşadıkları sorunlara değinen Nemeki, 'Onların üretim ve tedarikçilerinden kaynaklanan sorunlara rağmen mutluyum. İstediğimiz doz aşıdan daha az aldık' diye konuştu.

Küba'dan teknik bilgi aktarımı ile Pasteur'de gerçekleştirilen, dünyanın en prestijli ve etkili aşılarından birinin klinik denemesinin üçüncü aşamasına da yerli üretime güvenerek başlayabildiklerini dile getiren Nemeki, 'Bereket'te yapım aşamasında olan aşının yanı sıra üçüncü aşamaya ulaşıldı. Bugün, Avustralya ile başka bir aşının tanıtımını yapan ülkedeki başka bir grup biyoteknoloji şirketiyle bir toplantı yaptım ki bu da bir umut noktasıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Nemeki, 'Klinik deneme aşamasında başka bir şirketin başka şirketlere katılması, diğer yandan Sputnik aşı koleksiyonunun ülkede başlayacak, Haziran ayı başında yerli üretimimiz ve yurt dışı siparişlerimiz olacak. Bu aydan itibaren ulusal aşı belgesi tablosuna göre hedef gruplarda korona aşılamasının kapsam hızını artırabileceğiz' diye ekledi.

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