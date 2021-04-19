Korona aşılarının %80'i 10 gelişmiş ülkede yapılmıştır

Nemeki, Pazartesi günü, Avrupa, Fars Körfezi alanı, doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'nın korona virüs pandemisi ile ilgili İşbirliğinin güçlendirilmesi alanında video konferans şeklinde gerçekleşen toplantıda yaptığı açıklamada, 'Açıkçası, bu COVAX, WHO, GAVI, CEPI ve tüm uluslararası kuruluşlar için bir başarısızlıktır. Şeffaflık, işbirliği ve dayanışma ile bu adaletsizliğin üstesinden gelmeliyiz' dedi.

Sağlık Bakanı,'Başlangıçta, Finlandiya'daki aile işleri ve sosyal hizmetler bakanı Christa Kiro'dan korona virüs ve gelecekteki salgınların dalgalarının yönetiminde işbirliği yapmak ile ilgili böyle bir toplantıyı gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkür etmek isterim. 15 aydan fazla bir süredir, Dünya korona virüs ile mücadele etmektedir. Bu süre zarfında, bu virüs dünya çapında 135 milyon kişiye bulaştı ve bunlardan yaklaşık 3 milyon kişi hayatını kayb etti'diye belirtti.

Sağlık Bakaknı,'Sağlığın, herhangi bir siyasi ve coğrafi sınır tanımadığını ve dünyanın bir tarafındaki bir grubun acısı ve sorunları, diğer parçalardaki bireylerin sorunları ile iç içe geçtiğini dile getirdi'dedi.

Korona bize çok şey öğretti

Nemeki, 'Koronavirüs pandemisi, dünyayı hızla sardı ve bize, dünya topluluğun bir pandemiyle başa çıkmak için hazır olmadığını yansıtan ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde çok fazla şey öğretti'dedi.

Sağlık Bakanı,'Küresel hazırlık ve hızlı tepki, gelecek onlarca yıl için hükümetlerin ve uluslararası ajansların gündeminde yer almalıdır. Liderlik, dayanışma, etkileşimli işbirliği, ülkeler arasında kanıt ve koordinasyona dayalı müdahaleler ve ülkeler, korona virüs salgınını yönetmek için gerekli araçlardır'diye ekledi.