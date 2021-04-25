Kov-İran aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşaması başladı

Bu aşamada aşı şu üç gönüllüye uygulandı: İran Korona İe Mücadele Komitesi üyesi ve Covid Aşısı yapım ekibi başkanı Dr. Minoo Mohrez,, Sistan ve Beluçistan halkı temsilcisi Hüseyin Ali Şehriyari ve Sağlık Komitesi Başkanı İslami Şura Konseyi ve Hemedan'daki Tıp Bilimleri ve Tedavi Hizmetleri Üniversitesi'nde emekli profesör olan Muhammad Ali Emir Zarkardı.

Klinik denemelerin üçüncü aşaması kapsamında Kov-İran aşısı Tahran, Buşehr, Şiraz, Karaj, Meşhed ve İsfahan'da 20 bin kişiye yapılacak.

32 binden fazla gönüllü bu araştırma projesine katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

ran'da bugüne kadar toplam kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 377 bin 39'a ulaştı. Şu ana kadar 1 milyon 863 bin 405 hasta iyileşirken, 69 bin 120 kişi ise hayatını kaybetti.

5 bin 156 kişi ise kritik durumda ve yoğum bakımda tedavi edilmektedir.

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