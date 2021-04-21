18 yaşın üzerindeki tüm nüfus bu yılın sonbaharına kadar korona aşısı olacak

Mazenderan ilindeki Korona Genel Merkezi toplantısı sırasında İRNA muhabirine konuşan Lari, 'Şu anda ülkede kovid-19 hastalığına karşı aşılama süreci İran'ın küresel Kovax aşısını teslim alması ile hızlanmıştır. Şu ana kadar toplam 621 bin 822 doz aşı 480 bin 646 kişiye iki aşamada enjekte edilmiştir' dedi.

25 Nisan'a kadar öğrenciler, asistanlar ve özel sektör tıp merkezlerinden oluşan sağlık personeli ile özel hastaların ve gazilerin 70'den fazlasının aşı alacağını öngördüklerini kaydeden Lari, 'Korona aşısı kıtlığı, küresel bir sorundur, ancak İran'da aşılama hızı artmıştır' ifadesini kullandı.

Mazenderan'ın İran Pastör aşısının pilot illerinden biri olduğuna değinen Lari, şu anda Bereket ve Pastör aşısının denemenin üçüncü aşamasına girdiğini dile getirdi.

Bu iki aşının Temmuz ayına kadar ülkede seri üretime geçmesini umduğunu belirten Lari, 'Bu trendle diğer grupların sonbaharda aşılanmasını umuyoruz. Ayrıca 60 milyon doz Rus Sputnik aşısının ithalatı için bir sözleşme imzalanmıştır. Bu aşıyı almak ve enjekte etmek için belirli bir zaman yoktur' diye ekledi.

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