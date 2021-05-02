En büyük korona aşısı sevkiyatı Kızılay tarafından İran'a ulaştı

Kızılay Derneği'nin aktardığı habere göre, Muhammad Hasan Gusiyan Mukaddem, İslam İnkılabı Rehberi ve Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Ofisinin desteğinden dolayı teşekkür ederek,en büyük korona aşısı sevkiyatının Kızılay Derneği tarafından birkaç dakika önce ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Muhammad Hasan Gusiyan Mukaddem,'Çin Kızılhaçı Derneği üzerinden bugün İmam Humeyni Havalimanı'na bir milyon doz korona aşısı sevkiyatı yapıldı'dedi.

Daha önce, Rusya'dan Sputnik V, Hindistan'dan Kovacxin, Rusya'daki R-Pharm'den Astrazeneca Oxford ve Güney Kore SKBio'den Astrazeneca Oxford dahil olmak üzere dört korona aşısı ülkede acil kullanma izinleri aldılar. Bu sebeple ülkedeki beş korona aşısı, acil kullanım iznine sahipler.

Korona aşılaması yoğun bakım üniteleri sağlık personelinin önceliği ile 9 Şubat 2021 tarihinde başladı.

Sağlık Bakanlığı da, 'Şu ana kadar ülkede 889 bin 95 kişiye ilk doz Korona aşısı yapıldı ve 211 bin 822 kişiye ikinci doz aşılanarak aşı yapıldı'dedi

Ülkede yapılan toplam aşı sayısı 1 milyon 100 bin 917 doza ulaştı.