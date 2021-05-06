İran’ın BM Büyükelçisi: Ambargolar, halkın hayat hakkını hedef almaktadır

BM, Ekonomik ve Sosyal Konseyi 6. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon yıllık toplantısında konuşan İrşadi, korona ile mücadelede bilim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, ülkelerin ilerlemesinde bunun ellerindeki önemli araçlardan olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkeler için kapasite yaratmanın önemine vurgu yapan İrşadi, bilim ve teknoloji alanında bölgesel ve uluslararası işbirliğinin artması gerektiğini ve bilim ve teknoloji transferinin de siyasi mülahazalar ve ayrımcılıklardan uzak gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

İrşadi, çoğulculuğun şiddetli baskılara maruz kaldığı bir alanda gelişme hakkı, yeni teknolojilere ulaşma haklarının gerçekleşmeyeceğini söyledi.

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2012