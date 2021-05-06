6 May 2021 11:36
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News Code: 84319900
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İran’ın BM Büyükelçisi: Ambargolar, halkın hayat hakkını hedef almaktadır

İran’ın BM Büyükelçisi: Ambargolar, halkın hayat hakkını hedef almaktadır

Tahran, IRNA- İran BM nezdinde bulunan Büyükelçisi Zehra İrşadi, gelişmekte olan ülkeler aleyhine uygulanan yasa dışı ve gayrı meşru ambargoların Korona ile mücadelede ciddi engel olduğunu belirterek, tek taraflı zorba uygulamaların insanların hayat ve sağlık haklarını hedef aldığını söyledi.

BM, Ekonomik ve Sosyal Konseyi 6. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon yıllık toplantısında konuşan İrşadi, korona ile mücadelede bilim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, ülkelerin ilerlemesinde bunun ellerindeki önemli araçlardan olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkeler için kapasite yaratmanın önemine vurgu yapan İrşadi, bilim ve teknoloji alanında bölgesel ve uluslararası işbirliğinin artması gerektiğini ve bilim ve teknoloji transferinin de siyasi mülahazalar ve ayrımcılıklardan uzak gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

İrşadi, çoğulculuğun şiddetli baskılara maruz kaldığı bir alanda gelişme hakkı, yeni teknolojilere ulaşma haklarının gerçekleşmeyeceğini söyledi.

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2012

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