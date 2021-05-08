İslam Devrimi güç dengesini Filistin davası lehine değiştirdi

İRNA'ya konuşan Cebrail, 'Filistin'in ve Direniş Ekseni'nin son zaferleri, İslam Devrimi'nin sonucu ve başta Filistin ülküsü olmak üzere İslam ümmetine verdiği destekten dolayıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e yönelik politikasının esasları, İmam Humeyni'nin öngörüsünü gösteren bir faktördür' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti ve her kademedeki tüm yetkililerinin İmam Humeyni'nin çizdiği yolda yürüdüklerine değinen Cebrail, 'Filistin'in acıları Arapların bölünmesi ve İslam ümmetinin bazı kesimlerinin düşmanlarının yanında durmaları ve Batı ve Amerikan politikalarına güvenmeleri nedeniyle sürdü. Bu ardışık yöneticilerin özgür siyasi iradeleri yok ve bu otoriter rejimler, İslam ümmeti düşmanlarının çıkarları doğrultusunda tahtlarını ve monarşilerini sürdürmek için çalışıyorlar' diye belirtti.

Cebrail, 'Ancak bu eylemler, 70 yıldan fazla bir süredir Filistin halkının iradesini kıramadı veya zayıflatamadı. Filistin milleti, tüm bu yıllar içinde ulusal, Arap ve İslami kimliğini güçlendirmiş ve bu şekilde kıymetli bir bağ sunmuştur ve her geçen gün daha da çeşitlenen düşmanlıklara ve yöntemlere rağmen siyasi ve askeri olarak bu yolda fedakarlık yapıyor. Bu düşmanlıklar ve komplolar, Filistin halkında umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaratmak ve bu inanç ve idealin adaletine şüphe düşürmek olan en tehlikeli aşamalarına ulaşmıştır. Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi ve hatta onunla koalisyon kurmak, Filistin davasına yönelik düşmanlığın en son örneği ve yöntemidir' diye ekledi.

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