Şeyh Hasan Nasrullah: Siyonist rejimin ömrü son bulmaktadır

Şeyh Nasrullah Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bugün Kudüs ile ilgili sorumluluklarının pekiştiren unsurlar olduğunu belirterek, doğru mantığa göre tüm işgal güçlerinin zorla işgal ettikleri ülkelerden çıkması gerektiğini söyledi.

Filisti ülküsünün yer yüzünde en kutsal ülkü olduğunu ifade eden Nasrullah, bir kez daha direniş cephesi olarak Filistin ülküsüne bağlılıklarını bildirdi.

Şeyh Nasrullah, Şehit Süleymani ve direniş şehitlerinin anarak, ‘’ Her zaman görüş ve düşünceleri kalacak olan Şehit Süleymani’nin anısını unutmayacağız ve unutulmayacak, kendisinin direniş güçlerinin yanındaki etkili rolü unutlulmayacak. ‘’ dedi.

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2012