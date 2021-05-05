6 May 2021 01:38
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News Code: 84319641
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Şeyh Hasan Nasrullah: Siyonist rejimin ömrü son bulmaktadır

Şeyh Hasan Nasrullah: Siyonist rejimin ömrü son bulmaktadır

Tahran, IRNA- Lübnan Hizbullah’ı Genel Sekreteri Şeyh asan Nasrullah, Siyonist rejimin geleceği olmadığını ve ömrünün son bulmakta olduğunu belirterek, bir kez daha Kudüs topraklarına bağlılığını yinledi.

Şeyh Nasrullah Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bugün Kudüs ile ilgili sorumluluklarının pekiştiren unsurlar olduğunu belirterek, doğru mantığa göre tüm işgal güçlerinin zorla işgal ettikleri ülkelerden çıkması gerektiğini söyledi.

Filisti ülküsünün yer yüzünde en kutsal ülkü olduğunu ifade eden Nasrullah, bir kez daha direniş cephesi olarak Filistin ülküsüne bağlılıklarını bildirdi.

Şeyh Nasrullah, Şehit Süleymani ve direniş şehitlerinin anarak, ‘’ Her zaman görüş ve düşünceleri kalacak olan Şehit Süleymani’nin anısını unutmayacağız ve unutulmayacak, kendisinin direniş güçlerinin yanındaki etkili rolü unutlulmayacak. ‘’ dedi.

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