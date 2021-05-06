Dışişleri Bakanlığı: İmam Humeyni’nin tedbiri Filistin ülküsünün canlı kalmasını sağladı

Açıklamada son yıllarda Kudüs Günü’nün Müslümanlar arasında işgal ve zorbalıkla mücadele gününe döndüğü ve bugünün Filistin halkı aleyhine özellikle ABD ve İsrail tarafından planlanan komploların hezimete uğramasında eşsiz role sahip olduğu ifade edildi.

Siyonist rejiminin Filistin halkı aleyhindeki cinayetleri ve hak ihlallerinin arttığı ifade edilen açıklamada, ‘’ İran İslam Cumhuriyeti, Filistin’de barış ve istikrarın sağlanmasının işgalin sonlanması, avarelerin topraklarına dönmesi, Filistin halkının katıldığı oylaması ve Kudüs başkentliğinde Filistin hükümetinin oluşması ile mümkün olacağına inanmaktadır. ‘’ denildi.

Açıklamada, İran’ın Filistin halkının mücadelesine verilen desteğinin devam ettiği belirtilerek, tüm milletler ve Müslüman devletlerde uygulayacakları baskılarla uluslararası kurumlar ve güçleri Filistin halkının haklarının iadesine mecbur etmeleri vurgulandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012