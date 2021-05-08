İran'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya kınama

Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki canice eylemlerine tepki gösteren Hatipzade, 'İran, İsrail rejiminin Ramazan ayının son Cuma günü ve Uluslararası Kudüs Günü'nde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırısını ve Filistinli ibadet edenleri şehit etmesini şiddetle kınıyor' dedi.

Hatipzde açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bu savaş suçu, gayrimeşru Siyonist rejimin suçlu niteliğini ve uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerinin ihlalini durdurmak için acil uluslararası eylem ihtiyacını bir kez daha dünyaya kanıtladı.

İran İslam Cumhuriyeti, insanlığa karşı bu açık suçu kınıyor ve bu olayın şehitlerinin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerken, Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşları, görevlerini yerine getirmeye çağırıyor.

İran İslam Cumhuriyeti, Filistin'in kahramanlarının yanında gururla duruyor ve başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın tüm ülkelerini, tarihi görevlerini yerine getirmeye ve Siyonist saldırganlara karşı Filistin halkının yanında olmaya çağırıyor'.

İsrail polisi Ramazan ayının son cumasında Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'i hedef aldı. Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate Polisler ses bombalarıyla saldırdı.



Olaya tepki gösteren Filistinlilere de ses bombaları ve plastik mermilerin hedefi oldu. Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

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