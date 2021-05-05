Suriyeli Sünni Müftü: Siyonist rejimin tehlikesi tüm insanlık içindir

2. Uluslararası Kutsal Kudüs Kongresi'nde konuşma yapan Bedrettin Hasun, 'Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlar, Kur'an ayetlerine ve kendi dinsel öğretilerine dayanarak, barış, dostluk ve kardeşlik mesajını Çin Seddi'nden Paris kapılarına kadar tüm diyarlara duvara yaydılar. zira bütün peygamberlerin yoluna inanıyorlardı' diye belirtti.

Barış, adalet ve kardeşliğe dayalı olarak Şam topraklarında İslam bayrağının kurulmasına atıfta bulunan Bedrettin Hasun, düşmanların İslam'ı yok etmek için bu topraklara saldırdığına değinerel, 'Ne yazık ki, bazı insanlar kendi lehlerine tarihi çarpıtarak bu topraklarda toplandılar ve birçok cinayet işlediler' diye konuştu.

Bu işgalcilerin Filistin topraklarını tek bir etniğe ait olarak gördüklerini ve Müslümanları ve Hıristiyanları evlerinden sürdüklerini dile getiren Suriyeli müftü, 'Tarih sahteciliği acı bir mesele ama tüm insanlara ve insanlığa yalan söylediler. Onların amacı yağmalamak ve insanoğlunun esaretiydi' diye kaydetti.

Siyonist saldırganlığın Yahudilikle hiçbir ilgisi olmadığının altını çizen Bedrettin Hasun, Beni İsrail peygamberlerinin onlardan nefret ettiğini söyledi.

2. Uluslararası Kutsal Kudüs Kongresi'ne İran, Türkiye, Filistin, Malezya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Fransa, Arjantin, Irak, Şili, BAE, Lübnan, Suriye, İngiltere, Kanadı ve Tunus’tan kültür ve bilim adamları katılmıştır.

Kongrede İran, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Pakistan'dan şairler Kudüs konulu Şiir Gecesi düzenleyecek.

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