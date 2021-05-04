Ebu Şerif: İsrail ile ilişkileri normalleştirme Filistin milletine hiyanettir

Kum’da düzenlenen ikinci uluslararası Kudüs toplantısında konuşan Ebu Şerif, İslam ümmetinin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine tepki göstermesi gerektiğini ve bununla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Ebu Şerif, dünyada adalet iddiasında olan hiç kimsenin Filistin meselesine ve Kudüs’ü Yahudileştirmesi karşısında susmasının mümkün olmadığını ifade ederek, İsrail ile mücadelenin Kudüs ülküsünün nihai zaferi ile sonuçlanacağını söyledi.

İsrail projesinin batının ürünü bir proje olduğunu ifade eden Ebu Şerif, bu projenin din ve İslam ile mücadele peşinde olduğunu ve İsrail’in 2002 yılından sonraki tüm savaşlarda yenildiğini ve geri püskürtüldüğünü söyledi.

Kongre yarın başlayacak ve iki gün sürecektir. Kogreye İran, Filistin, Malezya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Fransa, Arjantin, Irak, Türkiye, Şili, BAE, Lübnan, Suriye, İngiltere, Kanadı ve Tunus’tan kültürel şahsiyetler katılmaktadır.

Kongrede İran, Suriye, Lübnan, Pakistan ve Türkiye’den şairler Kudüs konulu bir Şiir Gecesi düzenleyecekler.

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2012