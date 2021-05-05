Bahreynli bilgin: Direniş Ekseni bölgede hızla yaygınlaşmaktadır

Kum'da düzenlenen 2. Uluslararası Kutsal Kudüs Kongresi'nde konuşan Dakak, Batılı ülkelerin İsrail'in varlığını güvence altına alma çabalarına atıfta bulunarak, 'İran ve bölgedeki Direniş Ekseni çok güçlü ve onurludur. Kudüs Günü tüm Müslümanlara aittir ve tüm İslam ümmeti bu büyük günü kutlaması gerekiyor' diye belirtti.

İmam Humeyni'nin bu dünya gününün kurulmasıyla birlikte tüm Müslümanların yanı sıra dünyadaki bütün özgürlük arayanların Kudüs meselesini ve Filistin'i anmaya çağırdığına değinen Dakak, 'Kudüs diyarı çok şerefli ve büyüktür. Bu şerefli topraklar Müslümanların elinden zorla gasp edildi, bu yüzden Kudüs'ü zorla alıp asıl sahiplerine ve Müslümanlara iade etmeliyiz' ifadesini kullandı.

"İşgalci Siyonist rejimin gerilemesi ve yıkılmasının bir işareti olan Kudüs Günü'nü kutladıklarına dikkati çeken Dakak, 'Son günlerde, bir nükleer reaktörün yakınında bir füzeyle vuruldunuz, bir silah fabrikasında bir patlama ve bir havaalanında bir yangına maruz kaldınız. İsrail işte budur. Tüm bu olaylar gösteriyor ki, Siyonistlerin ve Batı medyasının iddialarının aksine, İsrail gücü olmayan ve tamamen gerileme ve yenilgiye uğramış bir kağıt kaplandır. İslam ülkeleri ve Orta Doğu'nun bu sahte rejime hiçbir bağlılığı yoktur' diye ekledi.

2. Uluslararası Kutsal Kudüs Kongresi'ne İran, Türkiye, Filistin, Malezya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Fransa, Arjantin, Irak, Şili, BAE, Lübnan, Suriye, İngiltere, Kanadı ve Tunus’tan kültür ve bilim adamları katılmıştır.

Kongrede İran, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Pakistan'dan şairler Kudüs konulu Şiir Gecesi düzenleyecek.

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