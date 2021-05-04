Kum’da Kudüs Kongresi düzenleniyor

Kongredeki konuşmacıların konuşmaları Fasrça, İngilizce ve Arapça yayınlanacaktır ve kongrede Filistin ve İnsan Hakları, Filistin ve Siyonist Rejimin Kudüs işgali, BM’nin Kudüs ile ilgli kararları, Filistin ve İslam ümmeti konuları incelenecektir.

Kongrede ayrıca İran, Suriye, Lübnan, Pakistan ve Türkiye’den şairler Kudüs konulu bir Şiir Gecesi düzenlenecektir.

Çeşitli ülkelerde koronanın yaygınlığından olayı bu seneki kongrenin önceliği sanal ortamda faaliyet göstermeye yöneliktir.

Kongre yarın başlayacak ve iki gün sürecektir. Kongreye İran, Filistin, Malezya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Fransa, Arjantin, Irak, Türkiye, Şili, BAE, Lübnan, Suriye, İngiltere, Kanadı ve Tunus’tan kültürel şahsiyetler katılmaktadır.

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2012