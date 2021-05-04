Filistin meselesini hatırlatan tarihi Strateji, Kudüs Günü

Çağımızın en önemli olaylarından olan Kudüs Günü her sene Siyonistlerin bu günü unutturmak içi çabalarına rağmen kutlanmakta ve mazlum Filistin halkının acılarını dünyada insanların gözleri önüne sermektedir.

Uluslararası düzen ve BM’nin Filistin arazileri ile ilgili alınan kararına 70 sene geçmesine rağmen batı sömürgecilerinin Filistin’in kalbine sapladığı hançer yerinde duruyor ve Filistin halkının acıları devam etmektedir.

Uluslararası camia, Siyonist rejimin zulümlerinin devam ettiğini bilmesine rağmen bu hususta etkili bir eyleme geçmemektedir, Siyonist rejim de işgalden vazgeçmediği gibi sürekli uluslararası kanunları çiğneyerek yayılmacı politikasına devam etmektedir.

Kudüs günü İlk kez 1982 yılında İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ruhullah Humeyni tarafından Ramazan ayının son cuma günü Filistin'in bağımsız olması isteğine dikkat çekmek ve bu düşünce taraftarlarını desteklemek amacıyla düzenlendi ve Kudüs Günü olarak isimlendirildi.

O tarihten bu yana her sene Ramazan’ın son Cuma günü dünya genelinde işgal ve zulme karşı olanlar tarafından kutlanmaktadır.

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2012