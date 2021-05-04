Emir Abdullahiyan: İran güçlü bir şekilde Filistin halkını destekliyor

Kum’da video konferans yöntemiyle düzenlenen ikinci Uluslararası Kudüs Toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, Kudüs Günü, İmam Humeyni tarafından Filistin meselsinin canlı tutulması ve bu yaranın hatırlatılması, İslam dünyasının birliği için adlandırıldığını söyledi.

Bu sene Kudüs Gününün, Siyonistlerin yedikleri çeşitli darbelere denk geldiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, ayrıca bu sene bugünü bazı Arap ülkelerinin Beyaz Saray’ın baskıları ile Siyonist rejimle anlaşma imzaladıklarına denk geldiğini belirtti.

Filistin halkını desteklemede rolü olmayan Arap liderlerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirerek Filistin halkına arkadan hançerlediklerini ifade eden Abdullahiyan, bu normalleşmelerin Filistin meselesinde bir etkisi olmayacağını ifade etti.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Bizi bölgenin barış, istikrarı, huzurumu savunmak, Filistin Müslümanlarını savunmak, İran’ın güvenliğini savunmak için Filistin’i desteklemek için dikkatli stratejilerimiz vardır. ‘’ dedi.

Abdullahiyan, ‘’ Bugün cani siyonistler sınırlarının arkalarında olmak yerine İran ve direnişin müttefikleri işgal topraklarının etrafındaki duvarların arkasındadırlar. Bugün Siyonistler Filistinli çocukların elinden bile rahat uyuyamamaktadırlar.’’ Dedi.

Kongre yarın başlayacak ve iki gün sürecektir. Kogreye İran, Filistin, Malezya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Fransa, Arjantin, Irak, Türkiye, Şili, BAE, Lübnan, Suriye, İngiltere, Kanadı ve Tunus’tan kültürel şahsiyetler katılmaktadır.

Kongrede İran, Suriye, Lübnan, Pakistan ve Türkiye’den şairler Kudüs konulu bir Şiir Gecesi düzenleyecekler.

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2012