Ayetullah Hamenei: Filisti konusu İslam ümmetinin ortak noktasıdır

Kudüs Günü dolayısıyla Televizyonda canlı bir konuşma yapan Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimle mücadelenin Zulüm ve terörizmle mücadele olduğunu ve bunun da herkesin görevi olduğunu söyledi.

Filistin meselesinin hala İslam Ümmetinin en önemli ve yaşayan ortak meselesi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ Zalim ve baskıcı kapitalist sistemin politikaları, bir ulusun elini yurdundan, ana vatanından ve atalarının topraklarından kopararak, içinde terörist bir rejim ve yabancı bir halkı yerleştirmiştir. ‘’ dedi.

‘’Siyonist rejimin kuruluşunun boş mantığından daha zayıf ve temelsiz olan nedir? ‘’ diye soran İslam İnkılabı Rrehberi, ‘’ Avrupalıların, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yahudilere zulmettikleri iddia edildi, bu yüzden Yahudilerin intikamını Batı Asya'daki bir ulusun yerinden edilerek ve o ülkede zulümler işlenerek alınmıştır. Bu, Batı hükümetlerinin Siyonist rejime sarsılmaz ve çılgınca destekleriyle perçinlenmiştir ve bu da batılıların insan hakları ve demokrasi hakkındaki tüm sahte iddialarını ortaya çıkarmaktadır. ‘’ dedi.

Bu traji komik hikayenin 70 yıldan beri devam ettiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, Siyonistlerin, işgal altındaki Filistin'i ilk günden bir terör üssüne dönüştürdüklerini esasından İsrail’in bir ülke olmadığı Filistin halkına ve diğer Müslüman milletlere karşı bir terörist üs görevi gördüğünü ifade etti.

‘’Bu sefil rejime karşı mücadele, baskıya karşı mücadele ve terörizmle mücadeledir ve bu bir görevdir’’ diyen Ayetullah Hamenei, gaspçı rejimin 1948 yılında kurulmasına rağmen İslam coğrafyasının bu kritik noktasına ulaşma hazırlıklarının yıllar önceden başladığını ifade etti.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Bu yıllara bakıldığında İslam ümmetinde zaaf ve ayrışma Filistin faciasına zemin hazırladığını göstermekte ve bu darbe de İstikbar tarafından İslam ümmetine inirilmiştir. ‘’ dedi.

O dönem kapitalistler ve komonistlerin Siyonistlerle anlaşmaya vardıklarına dikkat çeken Ayetullah Hamenei, İngiltere’nin ana komployu planladığını, Siyonist sermaye sahiplerinin onu uyguladıklarını ve Soviyetler Birliğinin de bu gayrı meşru rejimi resmen tanıyan ilk ülke olduğunu ve oraya Yahudileri gönderdiğini ifade etti.

Bugünkü dünyada güç dengelerinin değiştiğinin ve dengenin İslam dünyası lehine değiştiğini ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, batılıların dünya nezdinde ifşa olduklarını ve batı cephesinde düşüşün başladığını söyledi.

Ayetullah Hamenei, İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs konuları etrafında birleşmelerini isteyerek bunun gerçekleştirilebileceğini söyledi.

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2012