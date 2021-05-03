İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 2 milyonu geçti

Lari, son 24 saatte 391 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 72 bin 875'e yükseldiğini, 2 milyon 4 bin 949 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 5 bin 461 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 2 milyon 4 bin 949 kişinin hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

Şu anda ülkede 198 şehir kırmızı, 157 şehir turuncu, 84 şehir sarı ve 9 şehir mavi renkte.

Sağlık Bakanlığı, 'Şu ana kadar 1 milyon 26 bin 369 kişiye ilk doz korona aşısı, 225 bin 530 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 1 milyon 251 bin 899 doza ulaştı' dedi.

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