İran’ın temizlik ürünleri Avrupa ve ABD’ye ihraç edilmekte

Alembeygi geçen sene sorunlara rağmen üretimde yüzde 10 artış olduğunu belirterek, korona’dan dolayı geçen sene sıvı sabun ve dezenfektan kullanımının arttığını söyledi.

Alembeygi geçen senelerde bu ürünlerde bir milyar dolara kadar ihracat yapıldığını ifade eden ambargolardan dolayı ihracat miktarının geçen sene 10 aylık dönemde 117 milyon dolar olduğunu söyledi.

Alembeygi son iki senede Almanya, Hollanda ve Türkiye’den İran’da kozmetik ve temizlik malzemelerin üretimi için fabrikalar kurduklarını söyledi.

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2012