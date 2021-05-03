Devrim Yüksek Lideri Ayetullah Hamanei, Kudüs Günü'nde konuşma yapacak

İslami Propaganda Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Nusretullah Lütfi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaşananlar göz önüne alındığında, Uluslararası Kudüs Günü için yürüyüş veya toplantı yapmayacağız ve alternatif program 7 Mayıs Cuma günü saat 11:00'de Devrim Yüksek Liderinin konuşması olacak' dedi.

Çarşamba ve Perşembe günleri iki ihtisas toplantısı düzenleceğini kaydeden Lütfi, 'İslami Propaganda Koordinasyonu'nda Lübnan Hizbullahı, Filistin İslami Hareketi ve Hamas'ın temsilcilerinin katılımıyla özel bir toplantı yapılacak' diye belirtti.

Perşembe günü Filistin Meydanı'ndaki İmam Sadık Camii'nde İslam Dinlerinin Yakınlaşması için Dünya Meclisi Genel Sekreteri, İran'daki Yemen ve Filistin'in büyükelçileri ve bazı yabancı şahsiyetlerin katılımıyla Filistin Meydanı'nda bir diğer toplantının yapılacağına dikkati çeken Lütfi, 'İran, Filistin'in bayrak taşıyıcısı ve habercisidir ve dünya ve Filistin halkının Kudüs Günü'nün merkezi ve kökeni olarak İran İslam Cumhuriyeti'nden özel bir beklentisi vardır' ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni, 1979 yılında Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdı ve o yıldan beri müslümanlar, her yıl Ramazan ayının son Cuma gününde mazlum Filistin halkını desteklemek ve uluslararası Siyonizm'in yayılmacı politikalarını kınamak amacıyla protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlemektedir ve ve onu "Dünya Kudüs Günü" haline getirmektedir.

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