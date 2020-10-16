BM, İsrail’i Batı Şeria’daki yeni yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu bilirdi

Mladenov yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin 14 ve 15 Ekim'de, Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdiğini, ancak söz konusu yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu belirtti.

Yerleşim birimlerinin aynı zamanda barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna ve bu tür adımların iki devletli çözümü baltaladığına dikkati çeken Mladenov, İsrailli yetkililere tüm yerleşim birimi faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Diğer taraftan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in son günlerde Batı Şeria ve Kudüs ile çevresinde yerleşimlerin ciddi şekilde genişleyeceğini duyurduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasını öngören planların gelecekteki iki devletli çözümün sonucu olacak Filistin devletinin varlığını sürdürmesini tehlikeye attığını ifade eden Borrell, "Yerleşimler uluslararası hukukta gayrimeşrudur. Sürekli belirtildiği üzere AB, taraflarca mutabık kalınan dışında Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlardaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir. Yerleşim faaliyetleri, Filistinliler ile İsrailliler arasında sivil ve güvenlik iş birliğinin devamı ile anlamlı, doğrudan müzakerelerin sürmesi için gerekli zemine yönelik güven inşasını amaçlayan mevcut çabaları tehdit etmektedir. İsrail hükümeti bu kararları geri almalı ve Doğu Kudüs ile Har Homa, Givat Hamatos ve E1 gibi hassas bölgelerdeki devam eden tüm yerleşim genişlemelerini durdurmalıdır." İfaddesini kullandı.

Borrell, ayrıca marttan ağustosa kadar Batı Şeria'da Filistinlilere ait yıkılan veya el koyulan yapıların sayısının arttığını belirterek, "AB, İsrail'e bu tür yıkımları durdurma çağrısını tekrarlamaktadır." ifadesini kullandı.

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2012