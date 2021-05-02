Kutsal Kudüs Kongresi'nde 30 bilim ve kültür adamı konuşma yapacak

Ahmedi, 'Bu bilim adamlar ve figürler İran, Filistin, Malezya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Fransa, Arjantin, Irak, Türkiye, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suriye, İngiltere, Kanada ve Tunus'tandır'dedi.

Ahmedi, 'Bu iki günlük kongre, birinci ve ikinci gün yerel saatle sırasıyla 17:00 - 21:00 ve 16:00 - 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek'diye belirtti.

Ahmedi,Ahmedi, bu kongrenin konuşmalarının Farsça, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlanacağını belirterek, Filistin ve insan hakları, Filistin ve Siyonist rejimin Kudüs'ü işgal etme komploları, Kutsal Kudüs ve Filistin ile ilgili BM kararları ve İslam Ümmeti, bu konferansın tartışılacak en önemli konuları arasında yer alıyor'ifadesini kullandı.

Ahmedi,'Hindistan, Malezya, İran ve bazı ülkelerden makaleler alınmış, ayrıca bazı elektronik dergilerde İngilizce, Arapça ve Farsça yayınlanmıştır.Ayrıca Cuma gecesi İran, Suriye, Lübnan, Pakistan ve Türkiye'den şairlerin katılımıyla Kudüs konulu şiir gecesi düzenlenecek. Tüm bu törenler söz konusu internet ağı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.'diye belirtti.