İran'dan İsrail rejiminin Kudüs sakinlerine yönelik saldırılarına kınama

Filistin halkının ve özellikle Kudüs sakinlerinin ve gençlerinin cani Siyonistlere karşı direnişine övgüde bulunan Hatipzade, uluslararası topluma İsrail'in insan hakları ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Siyonist işgalin devamına ve Filistin halkına karşı işlenen cinayetlere atıfta bulunan Hatipzade, Filistin'in kurtuluşuna kadar direnişin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Filistin toprakları Filistin halkına aittir. Siyonist rejim ise işgalci bir rejimdir ve Filistin krizinin tek çözümü yolu, Filistin topraklarının başlıca sakinleri arasında referandum düzenlemekten geçmektedir' diye ekledi.

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