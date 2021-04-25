25 Nis 2021 11:56
Journalist ID: 2391
News Code: 84307425
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İran'dan İsrail rejiminin Kudüs sakinlerine yönelik saldırılarına kınama

İran'dan İsrail rejiminin Kudüs sakinlerine yönelik saldırılarına kınama

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrail rejiminin ve işgalci yerleşimcilerin kutsal yerlere ve Kudüs sakinlerine yönelik eylemlerini ve saldırılarını kınayarak, İsrail'in acımasız eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Filistin halkının ve özellikle Kudüs sakinlerinin ve gençlerinin cani Siyonistlere karşı direnişine övgüde bulunan Hatipzade, uluslararası topluma İsrail'in insan hakları ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Siyonist işgalin devamına ve Filistin halkına karşı işlenen cinayetlere atıfta bulunan Hatipzade, Filistin'in kurtuluşuna kadar direnişin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Filistin toprakları Filistin halkına aittir. Siyonist rejim ise işgalci bir rejimdir ve Filistin krizinin tek çözümü yolu, Filistin topraklarının başlıca sakinleri arasında referandum düzenlemekten geçmektedir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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