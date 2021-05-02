İran'dan 143 ülkeye ihracat

İran'ın geöen yıl 143 ülkeye değeri 34 milyar 998 milyon doları aşan ihracat yaptığına dikkati çeken Latifi, 'Bu dönemde 123 ülkeden 38 milyar 892 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleşti' diye belirtti.

İran'ın ticaret mallarının üç varış noktasının ilk olarak 9 milyar 77 milyon 123 bin 234 dolar ile Çin, 7 milyar 448 milyon 431 bin 673 dolar ile Irak ve 4 milyar 661 milyon 621 bin dolar ile BAE olduğuna değinen Latifi, bu üç ülkenin ardından İran mallarının ana destinasyonlarının 2 milyar 536 milyon 616 bin 688 dolar ile Türkiye ve 2 milyar 308 milyon 401 bin 259 dolar ile Afganistan olduğunu söyledi.

Latifi, İran'a en çok ithalatın ise 9 milyar 843 milyon 5 bin 951 dolar ile Çin, 9 milyar 757 milyon 787 bin 591 dolar ile BAE ve 4 milyar 400 milyon 91 bin 82 dolar ile Türkiye olduğunu ifade etti.

Latifi, 'Geçen yıl ülke ihracatının yaklaşık %50'sini petrokimya ve petrol ürünleri, %20'sini mineral ürünler ve mineral endüstrileri, %18'ini tarım ürünleri ve gıda endüstrisi ve yüzde 10'unu sanayi ürünleri, gaz kondensatı ve el sanatları oluşturdu' diye ekledi.

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