24 Nis 2021 12:23
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News Code: 84306667
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İran ve Umman arasında 5 milyar dolarlık ticaret kapasitesi

İran ve Umman arasında 5 milyar dolarlık ticaret kapasitesi

Tahran, İRNA- İran-Umman Ortak Ticaret Odası Başkanı Muhsin Zarrani, 'İran ihracatının çeşitliliğini artırmak için uygun koşullar ve Umman'da yeniden ihracat için mevcut altyapı göz önüne alındığında, iki ülke arasındaki ticareti 5 milyar dolara kadar artırma kapasitesi mevcut' dedi.

İRNA'ya konuşan Zarrabi, 2018 yılında deniz hatları da dahil olmak üzere altyapının iyileştirilmesi, şirket tescilinin kolaylaştırılması ve vizelerin kaldırılmasıyla İran'ın Umman ile ticaret hacminin bir milyar 161 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İran'dan Umman'a ihraç edilen mallarla ilgili olarak Zarrabi, 'Maden, tarım ürünleri, gıda maddeleri, endüstriyel makine teçhizatı ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere Umman'a çeşitli mallar ihraç ediyoruz ve bu ülkenin yaptırımlar karşısındaki görüşü ve desteği nedeniyle aktivistler ticaretle daha çok ilgilenmeye başladı' ifadesini kullandı.

Umman'dan İran mallarını yeniden ihraç etme eğilimine değinen Zarrabi, Fars Körfezi'nde İran şirketlerini kabul eden ve diğer ülke pazarlarına ulaşabileceğimiz tek Arap ülkesinin Umman olduğunu dile getirdi.

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