Mohacer: İran ambargolar döneminde işbirliği yaptığı ülkeleri unutmayacaktır

IRNA’ya açıklamada bulunan Mohacer, İran’ın tam bir ekonomik savaş içinde olduğunu ifade ederek, ‘’ ABD yönetimi İran ekonomisini çökertmek istiyordu son yıllarda tüm bankalarımız ve denizcilik sektörümüze ambargo uygulandı ve ABD hiçbir İran gemisinin hareket etmemesine çalıştı. ‘’ dedi.

Koronalı dönemde İran'ın ilişkilerini komşuları ve Çin, Rusya ve Hindistan gibi önemli ülkelerle geliştirmek istediğini ifade eden Mohacer, İran’ın en büyük ticaret ortağının Çin olduğunu ve İran’ın ticaret hacminin yüzde 26’sının o ülke ile yapıldığını söyledi.

Mohacer, Irak, BAE ve Afganistan’ın önemli ihracat ülkeleri olduğunu belirterek, İran’ın Rusya ile daha önce imzaladığı 25 yıllık işbirliği anlaşması olduğunu ve yakın zamanda Çin ile de böyle anlaşma imzalandığını ve Afganistan ile de buna benzer anlaşma imzalanacağını söyledi.

Mohacer, Trump’ın azami baskı politikasının İran halkı üzerinde etkili olmadığını belirterek, ambargoların amacının halka baskı olduğunu fakat halkın direnişinin sonuçlarının Viyana müzakerelerinde alınacağını söyledi.

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