İran-Türkiye ticaretinden Viyana görüşmelerine olumlu tepki

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği istatistiklere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin İran'dan yaptığı ithalat, geçen yılın aynı dönemindeki 283 milyon dolara kıyasla 581 milyon dolar oldu.

10 yıl önce altın çağını yaşayan iki ülke arasındaki ticaret miktarı 2012 yılında 21 milyar 887 milyon dolara bile ulaşırken, Türkiye İran'dan 11 milyar 965 milyon dolar ithal edip İran'a 9 milyar 922 milyon dolar ihracat yaptı.

İlerleyen yıllarda ülkemize yaptırım uygulanmasından dolayı bu rakam gerilemiş, 2013 yılında 14 milyar 576 milyon dolara, 2015 yılında 9 milyar 760 milyon dolara ve yaptırımların kaldırılmasıyla 2017 yılında bu rakam 10 milyar 751 milyon dolara çıktı.

Sonraki yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin gerileme eğilimi devam etti, böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018'de 9 milyar 325 milyon dolara, 2019'da 6 milyar 345 milyon dolara ve 2020'de korona ve iki ülke sınırlarının yaklaşık üç ay kapatılması nedeniyle 3 milyar 446 milyon dolara düştü.

2020 yılında, yıllar sonra Türkiye ihracatının hacmi bu ülkenin ithalatını geçti ve bu da ülkemizin Türkiye'ye petrol ihracatının durduğunu gösterdi.

Geçen yıl Türkiye'nin İran'dan yaptığı ithalat 1 milyar 193 milyon dolar, İran'a ihracatı ise 2 milyar 253 milyon dolar oldu.

Uzmanlara göre, Viyana görüşmelerinin devamı göz önüne alındığında, görüşmeler başarılı olursa ve İran'a yönelik mevcut yaptırımlar kaldırılırsa, Tahran ile Ankara arasında çok kısa sürede dış ticaretin artma ihtimali var.

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