İran özel sektörü 2022 Katar Dünya Kupası'nın ekipman tedariğine katkı sağlayacak

İran ile Katar arasında iyi siyasi ilişkilerin olduğunu belirten Musapur, 'Kapsamlı ticari ilişkilerimiz de olmalıdır. Ancak bu ülke ile ticarette arzu edilen hedeflere henüz ulaşamadık' dedi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na atıfta bulunan Musapur, 'Şu anda bu ülkeyi Dünya Kupası'na hazırlamak için gereken ekipman ve inşaat ekipmanlarının çoğu İran özel sektörü tarafından sağlanacak' ifadesini kullandı.

Katar'ın Dünya Kupası'nın büyük ölçüde turist alabilmesi için ihtiyaç duyduğu tesislere ihtiyacı olduğunu dile getiren Musapur, iki ülke arasındaki ticaret miktarının daha önce çok az olduğunu ancak mevcut duruma göre bu rakamın 350 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

İran ile Katar arasındaki ticaretin 1 milyar dolara çıkarılması için, iki ülkenin liderleri düzeyinde mega projelerin tanımlanması gerekiyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish