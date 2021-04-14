Komşu ülkelerle elektrik takası yılda 10 bin megavata kadar artabilir

Petrol ve Enerji Kulübü üyelerinin aylık toplantısında konuşan Erdekaniyan, komşu ülkelerle yatırımlar sayesinde enerji takasının artma imkanı hakkındaki çalışmalara değinerek, 'Artık bu değişim kara sınırımız olan tüm ülkelerle mümkün' diye belirtti.

2019 yılında ülkemizin elektrik sisteminin Irak ile senkronizasyonunu hatırlatan Erdekaniyan, İran'ın elektrik sisteminin Ermenistan-Gürcistan ve Azerbaycan rotaları üzerinde Rusya ile senkronizasyonunu sürdürdüğünü ve hangisinin daha erken başarılı olursa devreye gireceğini ifade etti.

İran-Azerbaycan-Rusya rotasının daha ulaşılabilir bir rota olduğunu ve üç ülkenin de rızası ile bu işi incelemek üzere İranlı müşavir mühendislerin seçildiğini kaydeden Erdekaniyan, ilgili sözleşmenin hazırlandığını ve uygulamasının yakında başlayacağını söyledi.

Rusya ve Irak ile müzakere süreciyle eş zamanlı olarak İran-Afganistan Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun sorumluluğunun Enerji Bakanlığı'na devredilmesi de dikkate alınarak Afgan tarafı ile müzakerelere başlandığını ve teklifler ve projelerin belirlendiğinin altını çizen Erdekaniyan, Kabil'deki Komisyon, enerji değişiminin mümkün olması için Afganistan'daki mevcut durumda ve hükümetin koşullarında bile müzakereleri sonuçlandırmalıdır.

Katar ile önceki yıllarda yapılan görüşmelerin takibine atıfta bulunan Erdekaniyan, İran-Katar Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun sorumluluğunun da Enerji Bakanlığı'na verildiğini dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish