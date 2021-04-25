İran ve Katar Dışişleri Bakanları görüştü

Zarif ve Al-i Sani ikili ilişkileri, bölgesel ve uuslararası konular hakkında görüştü.

İran’ın Katar Büyükelçici Hamidrıza Dehgani, Zarif’in Katar ziyareti ile ilgili, ziyaretin ikili illişkilerin gelişmesi ve derinnlşmesi çerçevesinde yapılann umutverici bir ziyaretti.

Dehgani, İran için Katar ve tüm Fars Körfezi ülkelerinnin önemli olduğunu bildirdi.

Zarif, bir heyet başkalığında Irak ve Katar yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak için Tahran’ı terk etti.

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2012