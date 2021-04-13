Ruhani: Bölge meselelerinin diyalog ve müzakere ile çözülmesine vurgu yaptı

Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Halife Al-i Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Katar’ın halkı ve Emiri’nin Ramazan’ını kutlayarak, iki ülke ilişkilerinin tüm olanlara özellikle ticari ve ekonomik alanlarda gelişmesine vurgu yaptı.

Katar devletinin bölgesel konulardaki tutumunun memnuniyet verici olduğunu belirterek Yemen dahil bölgesel konuların diyalog ve müzakere ile çözümüne vurgu yaparak, Siyonist rejimi bölgedeki varlığının tehlikeli oluğunu söyledi.

Ruhani, ‘’ Bize göre. Bölgede güvenlik, barış ve istikrarı temini için tek başarılı yöntem konuların barışçıl yollara ve sorumluluk kabul ederek ve toplu menfaatin gözönünde bulundurulmasıdır. ‘’ dedi.

Nnükleer meselede Viyana’da cereyan eden müzakerelere ve ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına(KOEP) dönme isteği konularına değinerek, ‘’ Tek yol ABD’nin KOEPE dönmesi ve tüm ambargoları ortadan kalkması, 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına uymasıdır ve şüphesiz İran da ABD’nin bunları uyguladıktan sonra KOEP’e dönecektir.’’ Dedi.

Ruhani, ‘’ Umarım Amerikalılar bu yıllar zarfında Ambargo ve baskının doğru yol olmadığını anlamışlardır, ABD BM Güvelik Konseyi kararı ve 7 ülke arasında oluşan nükleer anlaşmaya geri döner.’’ İfadesini kullandı.

Katar Emiri de İran milleti ve devletinin Ramazan’ını kutlayarak iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı Ruhani’den ülkesini ziyaret etmesini istedi.

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