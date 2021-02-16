İran ve Katar'dan ulaşım sektöründe işbirliğini genişletmeye vurgu

İki ülke arasındaki kültürel ve sınır ortaklıklarına değinen İslami, 'İki ülke arasında işbirliğini geliştirmek için birçok fırsat ve alanın olduğunun bir gerçek olduğuna değinen İslami, 'Amerikalılar 40 yılı aşkın süredir ülkemizi kuşattı, ancak bu abluka bize baskı ve sorun çıkarsa da her alanda ilerleme sağladı' diye belirtti.

İran'ın ambargo döneminde kazandığı deneyimler ışığında bu deneyimleri komşuların hizmetine sunma imkanı olduğuna dikkati çeken İslami, Katar hükümetinin koronavirüs salgınının zor günlerinde İran ile yaptığı işbirliğine övgüde bulunarak, 'Katar, korona salgınında İran'la uçuşları durdurmadığı gibi, bunun yerine birçok durumda İran'a yardım etti ve bu konu iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinde kalmaya devam edecek' dedi.

Katar ile ulaştırma sektöründe her türlü anlayış ve işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen İslami, 'Bu işbirliğinin İran ve Katar halkları ile bölgedeki tüm ülkeler için verimli ve yapıcı olabileceğine inanıyoruz. İran tüm kültür ve mezhepler ve Araplar, Beluciler, Türkmenler, Azeriler ve diğer tüm etnik ve milletler dahil olmak üzere hepsi bir arada tek bir yapıda yaşayan milletlerinin ve etniklerin uyumlu yaşadığı bir ülkedir' ifadesini kullandı.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı da bu görüşmede yaptığı açıklamada, görüşmeyi olumlu olarak nitelendirerek, İranlı mevkidaşını Katar'ı ziyaret etmeye ve ulaştırma sektöründeki aktif ve yapım aşamasındaki faaliyetleri ve projeleri yakından incelemeye davet etti.