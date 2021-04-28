İranlı atıcılar Macaristan'a gitti

Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran milli atış takımının antrenman kampı yarın (Perşembe) başlayacak ve kampın bitiminden sonra milli takım Hırvatistan'a gidecek.

Avrupa Atıcılık Şampiyonası 22 Mayıs- 1 Haziran tarihleri ​​arasında Hırvatistan'da yapılacak.

Bu amaçla birinci grupta Necme Hizmeti, Armina Sadıkiyan ve Mehyar Sadakat, baş antrenör İlham Haşimi ile birlikte bu sabah Macaristan'a gitti.

İkinci grupta yer alan sporcular ise Mayıs ayı başlarında bu ülkeye yola çıkacak.

Ülkemizin okçuları bugüne kadar dört silah kotası ve iki tabanca kotası da dahil olmak üzere altı Olimpiyat kotası kazandı.

Necme Hizmeti ve Armina Sadıkiyan havalı tüfekte, Haniye Rüstemiyan havalı tabancada ve Cevad Füruği ise havalı tabancada Olimpiyat kotasını kazanmış durumda.

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