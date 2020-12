İranlı atıcı Singapur Atıcılık Yarışmalarında şampiyon oldu

İranlı tüfek ve tabanca atıcılar Azadi Spor Kompleksi'nin 80 nolu salonunda yarışmalarına başladı. Ülkemizin ilk havalı tabanca atıcısı İffeti birinci olurken, Olimpiyat Oyunları'nda oynayacak Cevad Füruği ikinciliği elde etti.

Havalı tabanca kategorisinde yarışan diğer sporcularımız Vahid Gülhandan, İbrahim Berhürdari, Seccad Purhüseyni ve İrfan Salavati, sırasıyla altıncı, on ikinci, on yedinci ve on dokuzuncu oldu.

Erkekler havalı tüfek kategorisinde, genç İranlı atıcı Emirsiyaveş Zülfikariyan ikinci olurken, bu kategoride birinci ve üçüncülüğü Avustralya'dan atıcılar elde etti.

Kadın havalı tüfek kategorisinde ise Singapur temsilcisi birinci olurken, ülkemizin Olimpiyat atıcısı Necme Hidmeti ikinci ve diğer Singapurlu sporcu üçüncü sırada yer aldı.

