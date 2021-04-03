İranlı havalı tabanca yarışmacısı dünyanın bir numarası

Hindistan'da düzenlenen Dünya Atletizm Kupası sonunda, sporcuların sıralaması açıklandı. Havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan Cevad Füruği, sıralamada ilk sırada yer aldı.

Ayrıca ülkemizin bir diğer kadın milli takımı üyesi Gülnuş Sibketullahi kadınlar havalı tabancada yedinci, 25 metrelik tabancada ise 25. sıraya yerleşti.

Öte yandan Hindistan Dünya Atıcılık Kupası'nda erkekler 10 metre tüfekte Hüseyin Bakıri 25., Puriya Nevruziyan 22. ve Emir Muhammed Nekunam 28. sırada kendine yer buldu.

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