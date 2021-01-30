Asya Atıcılık Şampiyonası'nda İranlı atıcılar bir altın ve iki gümüş madalya kazandı

Çevrim içi olarak düzenlenen Asya Atış Yarışmaları, sembolik ülke Kuveyt'in evsahipliğinde 29 Ocak günü başladı.

Asya Atıcılık Şampiyonası'nda bugün Haniye Rüstemiyan, kadınlar havalı tabanca yarışmasında 580 puanla altın madalya kazandı. Ayrıca ülkemizin bir diğer atıcısı Gülnuş Sıbketullahi 579 puanla ikinci oldu. Mina Kurbani ise 576 puanla Asya dördüncü oldu.

Erkekler havalı tabanca kategorisinde ise 587 puanla ülkemizin olimpiyat atıcısı Cevad Füruği, dünya sıralamasında dördüncü olan Hindistan temsilcisinin ardından ikinci oldu.

46 atıcının katıldığı bu etkinlikte Vahid Gülhandan ve 578 puanla dördüncü ve Seccad Purhüseyni ise yedinci surada kendine yer buldu.

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